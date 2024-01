Tedua annuncia una seconda data a Milano per gli I-Days

Se il 2023 è stato l’anno di Tedua (per noi la sua Divina commedia è stato il miglior album italiano degli scorsi 12 mesi), il 2024 non sembra sarà da meno.

Dopo aver mandato sold out l’Ippodromo SNAI per sabato 29 giugno, arriva oggi l’annuncio che ci sarà una seconda data per Il Paradiso atto finale. La data è quella del 30 giugno.

I biglietti saranno disponibili agli iscritti dell’app di I-Days e per gli utenti My Live Nation il 12 gennaio a partire dalle 11 del mattino. La vendita generale è prevista per il 13 gennaio alle 11 su idays.it.