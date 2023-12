Taylor torna sulla faida con Kanye West: «Pensavo che la mia carriera fosse finita»

Vi ricordate la faida tra Taylor Swift e Kanye West/Kim Kardashian? Taylor sicuramente sì, dato che è tornata a parlarne nella nuova intervista rilasciata al TIME, che l’ha incoronata persona dell’anno: «Pensavo fosse la fine della mia carriera. Sono stata molto male».

Era il 2016 quando il rapper fece uscire il brano Famous, con il famosissimo verso contro Taylor: «I feel like me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch famous». I fan di lei lo attaccarono duramente. Lui rispose che lei sapeva tutto. Taylor negò. A quel punto entrò in gioco Kim Kardashian, pubblicando una telefonata tra Taylor e Kanye in cui sembrava proprio che lei fosse a conoscenza e approvasse. Ma per Taylor, quel momento e la reazione conseguente del pubblico, furono un brutto colpo. Tanto da mettere in dubbio il futuro della sua carriera. «Psicologicamente ero finita in un posto in cui non ero mai stata prima».

«Una telefonata registrata illegalmente, che Kim Kardashian ha modificato e poi diffuso per dire a tutti che ero una bugiarda», ha ricordato. «Mi ero trasferita all’estero. Avevo paura di ricevere telefonate. Ho allontanato la maggior parte delle persone della mia vita perché non mi fidavo più di nessuno. Sono stata molto, molto male».

Da questi momenti però si impara qualcosa, e Taylor una cosa l’ha capita: «La mia risposta a tutto ciò che accade, buona o cattiva che sia, è continuare a creare. Continuare a fare arte». «E ho anche imparato che non ha senso cercare attivamente di sconfiggere i propri nemici. Il marcio si autoelimina».