Taylor Swift: ‘The Tortured Poets Department’ è un doppio album da 31 canzoni

Sorpresa! The Tortured Poets Department è in realtà un doppio album. Taylor Swift ha rivelato di aver registrato altre 15 tracce oltre a quelle contenute nella versione ‘regolare’, tracce che sono ora disponibili sotto forma di The Tortured Poets Department: The Anthology.

«C’è una sorpresa: The Tortured Poets Department è un DOPPIO album segreto», ha scritto Swift su Instagram. «Ho scritto così tante poesie tormentate negli ultimi due anni e volevo condividerle tutti con voi, quindi ecco 15 canzoni extra. E ora la storia non è più mia… è vostra».

Con l’aggiunta delle canzoni bonus, The Tortured Poets Department ora conta 31 tracce. Tra quelle nuove The Manuscript, The Bolter, The Albatross e The Black Dog, che sono le tracce bonus presenti in diverse versioni in vinile dell’album.

Questo è l’undicesimo disco della cantautrice, album che la vede riunirsi sia con Jack Antonoff che con Aaron Dessner. Le canzoni esplorano le sue relazioni più recenti così come la sua immagine pubblica, e presentano collaborazioni con Post Malone (Fortnight) e Florence and the Machine (Florida!!!).