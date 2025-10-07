Taylor Swift sul no al Super Bowl: «Non posso pensare alle coreografie mentre il mio uomo rischia la vita»

Nelle ultime settimane si è molto parlato di Super Bowl. Prima che Bad Bunny venisse annunciato come performer per l’halftime show per il prossimo 9 febbraio a Santa Clara, in California, tra i nomi papabili c’era quello di Taylor Swift.

La popstar, che ha appena pubblicato il suo nuovo album The Life of a Showgirl (qui la recensione), sarebbe la candidata ideale per il Super Bowl. Oltre ad essere una delle musiciste più celebri al mondo, conosce molto bene il mondo della NFL essendo fidanzata ufficialmente con Travis Kelce che coi suoi Kansas City Chiefs si è già aggiudicato tre Super Bowl.

Nei mesi scorsi, inoltre, il commissario della NFL Roger Goodell ha ufficialmente invitato l’artista a esibirsi all’evento durante un talk show americano: «Ci piacerebbe avere Taylor a suonare. È un talento speciale, e ovviamente sarebbe la benvenuta in ogni momento». «Spero che il mio amico Jay-Z possa aiutarmi con questo, sono nelle sue mani», ha continuato Goodell tirando in ballo il rapper americano che con la sua Roc Nation gestisce l’halftime show.

Taylor Swift addresses rumors that she turned down the Super Bowl Halftime Show over performance footage. pic.twitter.com/5rEH9HnnrU — Pop Crave (@PopCrave) October 7, 2025

Intervistata da Jimmy Fallon, Taylor Swift ha spiegato il motivo per cui ha declinato l’invito. «Il fatto è questo: Jay-Z è sempre stato molto gentile con me», ha risposto Swift. «I nostri team sono molto affiatati. A volte mi chiamano e mi chiedono: “Cosa ne pensi del Super Bowl?”. Non si tratta di un’offerta ufficiale o di una conversazione in sala riunioni. È solo che i nostri team sono molto amici».

Continua Swift: «E noi diciamo sempre la verità. Ovvero che sono innamorata di un ragazzo che pratica quello sport su quel campo. È come una partita a scacchi violenta. Sono gladiatori senza spade. È pericoloso. Per tutta la stagione sono concentrata su quello che quell’uomo fa sul campo. Riesci a immaginare che lui è là fuori ogni settimana, mettendo a rischio la sua vita, praticando questo sport molto pericoloso, molto stressante e molto intenso, mentre io penso: “Chissà quale coreografia dovrei fare?”».

La musica ha infine aggiunto di non voler esibirsi durante il Super Bowl: «Non ha nulla a che vedere con Travis. Lui sarebbe felicissimo se lo facessi. È solo che sono ci sono troppo dentro ora».