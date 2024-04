Taylor Swift si riempie di tatuaggi per il video di ‘Fortnight’ feat. Post Malone

Taylor Swift ha pubblicato il primo video del suo album The Tortured Poets Department. Parliamo del singolo Fortnight, insieme a Post Malone.

Il video inizia con Swift che si sveglia con un abito bianco, incatenata a un letto in un manicomio. Poco dopo la cantante si asciuga il viso per rivelare i tatuaggi incisi sulla sua pelle e appare Post Malone, in una stanza bianca e spoglia piena di macchine da scrivere. È la storia di due amanti sfortunati tra ambientazioni surreali, come un inquietante laboratorio in cui Ethan Hawke interpreta uno scienziato occhialuto. Potete vederlo qui:

Taylor Swift - Fortnight (feat. Post Malone) (Official Music Video)

Swift ha elogiato Post Malone su Instagram il giorno prima di pubblicare il suo nuovo album. «Sono una grande fan di Post per via di come scrive, per la sua sperimentazione musicale e delle melodie che crea e che ti restano in testa per sempre». «Ho potuto assistere in prima persona a quella magia prendere vita quando abbiamo lavorato insieme».

Intanto, a poco più di 24 ore dall’uscita, Tortured Poets raccoglie già i primi risultati: in meno di 24 ore l’album ha già battuto il record per il maggior numero di stream in un solo giorno su Spotify. Siamo oltre i 200 milioni di stream, e Swift ora detiene il record per i primi tre debutti nella storia della piattaforma ( Midnights è secondo posto e 1989 (Taylor’s Version) al terzo).