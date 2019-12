Taylor Swift sarà headliner a Glastonbury 2020

Dopo aver festeggiato il 30esimo compleanno, Taylor Swift ha annunciato che sarà headliner a Glastonbury 2020. La musicista di Lover debutterà al festival britannico nel prestigioso slot di domenica sera: gli altri headliner saranno Paul McCartney e Diana Ross.

I’m ecstatic to tell you that I’ll be headlining Glastonbury on its 50th anniversary – See you there! 💋 pic.twitter.com/2gJ40mEiDH

— Taylor Swift (@taylorswift13) December 15, 2019