Taylor Swift ripubblica ‘Folklore’ diviso in capitoli tematici

Taylor Swift sta ripubblicando Folklore diviso in capitoli tematici. Il primo è uscito oggi in streaming. Si intitola Folklore: The Escapism Chapter e contiene cinque canzoni tratte dall’album (Seven, Epiphany, Cardigan, Mirrorball e il duetto con Bon Iver Exile) più The Lakes, la bonus track inclusa nelle versioni deluxe del disco.

«Nella mia testa», scrive la pop star in una story di Instagram, «riunisco le canzoni di Folklore in gruppi e “capitoli” in base al tema che le unisce. Oggi voglio condividere il primo». La playlist è accompagnata da una copertina, un branco e nero come nello stile dell’album di Swift di schiena, in una stradina sterrata.

Il CD fisico di Folklore è stato messo in vendita solo per un breve periodo di tempo e solo sul sito ufficiale di Swift in otto diverse edizioni con sottotitoli e copertine diverse: In the Trees, In the Weeds, Meet Me Behind the Mall, Betty’s Garden, Stolen Lullabies, Hide-and-Seek, Running Like Water, Clandestine Meetings. Ieri è giunta notizia che la cantante ha spedito copie autografate ad alcuni negozi indipendenti negli Stati Uniti. Ogni acquirente ha potuto acquistarne una sola ed esclusivamente andando di persona nel negozio. Sono state invece snobbate le grandi catene.

A funny thing happened on the way to Bull Moose today. Several locations received a shipment of Folklore CDs all autographed by @taylorswift13~! Check out Windham, Lewiston, Bangor, Salem, Scarborough, Mill Creek, & Keene.

Thanks T Swift for the support for local record shops! pic.twitter.com/onP2H6GvQO

— Bull Moose (the store) (@BullMoose) August 20, 2020