Taylor Swift narra le gesta delle Blade Angels di Milano-Cortina

Non ci sono solo Snoop Dogg che impazza da Gallarate alla Scala, Dua Lipa testimonial per NBC in una Galleria fintissima e innevata, Mariah Carey che canta “voh-lah-reh” e Usher alla cerimonia di inaugurazione. Anche Taylor Swift fa sentire la sua voce (letteralmente) in un video legato alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Il video è quello che trovate qui sotto. Sulla base dell’ultimo singolo Opalite (business is business), la popstar narra le gesta delle cosiddette Blade Angels, le tre pattinatrici che scenderanno in pista per gli Stati Uniti d’America oggi alle 18:45 nel programma corto del Pattinaggio di figura – singolo femminile, la prima delle due fasi in cui si assegna il titolo olimpico (giovedì 19 alle 19 ci sarà il programma libero). Sono Amber Glenn, Alysa Liu e Isabeau Levito, «three American showgirls on ice» come le chiama Swift parafrasando il titolo del suo ultimo album.

«Amber sarà la prima a raccontarvi quante battaglie ha combattuto e che quelle perse sono significative tanto quanto quelle vinte», dice Swift che non è solo voce, ma anche autrice del testo. «Il suo superpotere, ora, è accettare la sfida e osare che il mondo metta alla prova la fiducia che ha in sé stessa. In quanto ad Alysa, ha lasciato il pattinaggio quando aveva 16 anni ed è poi tornata alle proprie condizioni. Ora a spingerla è la gioia. Ogni salto è una celebrazione, ogni esibizione è la prova della bellezza che c’è nel conoscere sé stessi».

C’è anche un po’ di Italia, anzi di Milano nella storia di Isabeau Levito, che Swift chiama l’incarnazione del destino. «Sua madre è cresciuta a Milano, e sua nonna (lo dice in italiano, ndr) vive esattamente a 13 minuti dalla pista olimpica», spiega la popstar e non è chiaro se i 13 minuti siano calcolati prendendo i mezzi Atm o un jet privato, ma abbiamo il fondato sospetto che il numero non sia scelto a caso essendo il portafortuna della popstar. In ogni caso, la pista a cui fa riferimento è la Milano Ice Skating Arena, ovvero il Forum di Assago. Per la cronaca, la nonna dell’atleta si chiama Stella (e chiama la nipote Stellina), la madre Chiara Garberi-Levito si è trasferita negli Stati Uniti negli anni ’90.

«Quando puoi pattinare come se fossi nata per essere lì, la storia ha un modo curioso di presentarsi. Sono compagne di squadra e amiche. Si fanno chiamare Blade Angels e domani sera (oggi, ndr) saranno al centro della scena quando lo spettacolo inizierà a Milano».

L’unica rappresentante Italia nel programma corto del Pattinaggio di figura – singolo femminile di oggi è Lara Naki Gutmann.