Taylor Swift, in arrivo il nuovo singolo ‘Only The Young’

Taylor Swift pubblicherà un nuovo singolo insieme al documentario prodotto da Netflix Miss Americana. La canzone si intitola Only The Young, “un inno per i millennial disillusi dalla politica” scritto dopo le elezioni di metà mandato del 2018 (la popstar si schierò apertamente a favore dei democratici), e accompagnerà i titoli di coda del film.

.@TaylorSwift13’s new song “Only The Young” will be released with her Netflix documentary, #MissAmericana.

The track is said to be “an anthem for millennials who might’ve come away disillusioned with the political process.” The Netflix documentary will be released January 31.🎥 pic.twitter.com/JTo6PsweiU

— Pop Crave (@PopCrave) January 21, 2020