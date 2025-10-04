Taylor Swift ha spiegato il “dissing” contro Charli XCX

Taylor Swift ha appena pubblicato il suo dodicesimo album, The Life Of A Showgirl, e tra le dodici nuove tracce ce n’è una che ha acceso più di tutte il dibattito sul web, Actually Romantic.

I fan della cantante, infatti, hanno interpretato alcuni versi del brano come un diss riferito a Charli XCX: “I heard you call me ‘Boring Barbie’ when the coke’s got you brave/ High-fived my ex and then you said you’re glad he ghosted me/ Wrote me a song saying it makes you sick to see my face”. In molti hanno collegato il testo a Sympathy Is A Knife, brano contenuto in Brat, in cui Charli cantava di non voler incontrare “lei” nel backstage del concerto del suo fidanzato. Non un dettaglio da poco, visto che la cantante britannica è sposata con George Daniel, batterista dei The 1975, mentre Swift nel 2023 ebbe una breve relazione con Matty Healy, frontman della stessa band.

A chiarire le cose ci ha pensato la stessa Taylor in un track-by-track realizzato per Amazon Music, dove ha spiegato che Actually Romantic non è pensata come una frecciatina a nessuno in particolare, ma come un racconto di quando «ti accorgi che qualcuno ha avuto per anni una relazione unilaterale e competitiva con te senza che tu lo sapessi. Improvvisamente iniziano a esagerare e a farti capire che hai vissuto nella loro testa gratis, senza nemmeno accorgertene». Swift ha aggiunto che, se ribaltata, questa ossessione diventa quasi un gesto affettuoso: «È come accettare il risentimento altrui come forma di amore. Se ci pensi bene, è davvero romantico». Per ora Charli XCX non ha ancora commentato.