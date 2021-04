Taylor Swift ha rivelato la track list di ‘Fearless (Taylor’s Version)’

Dopo aver dato ai fan una sorta di puzzle da decodificare venerdì, Taylor Swift ha rivelato l’elenco completo delle tracce per la sua ri-registrazione dell’album Fearless (Taylor’s Version), che include la nuova canzone That’s When con Keith Urban. Originariamente il pezzo è stato scritto durante le sessioni per Fearless, il secondo album di Swift, che nel 2008 che l’ha resa una una popstar.

«Sono davvero onorata che @KeithUrban faccia parte di questo progetto, duettando in That’s When e cantando le armonie in We Were Happy. Ero il suo opening act durante il periodo di quel disco e la sua musica mi ha ispirato all’infinito», ha twittato Swift sabato, sei giorni prima dell’uscita di Fearless (Taylor’s Version). «Conto i minuti fino a quando potremo saltare tutti insieme dentro questo mondo coraggioso, che è pieno di nostalgia ma anche di novità».



A marzo, Swift ha pubblicato un altro brano from the vault di Fearless, You All Over Me, con i cori di Maren Morris. Poi è arrivato il rifacimento del singolo Love Story. Oltre alle versioni registrate delle 13 canzoni originali di Fearless e alle sue numerose tracce bonus, Fearless (Taylor’s Version) include anche le tracce appena rivelate Mr. Perfectly Fine, Bye Bye Baby, Don’t You e We Were Happy, nonché un remix by Elvira di Love Story (Taylor’s Version).



Fearless (Taylor’s Version), il primo album di Swift in versione ri-regostrata uscirà il 9 aprile. Il nuovo disco includerà le 20 canzoni originali di Fearless (19 tracce dall’edizione Platinum e Today Is a Fairytale), più sei canzoni registrate di recente che Swift aveva scritto nel periodo delle sessioni di Fearless, tra i 13 e i 16 anni. Swift ha annunciato per la prima volta che avrebbe inciso nuovamente i suoi primi sei album nell’agosto 2019 in seguito all’acquisizione multimilionaria dei suoi master originali da parte di Scooter Braun.