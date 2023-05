Taylor Swift ha pubblicato una versione di ‘Snow on the Beach’ in cui si sente (finalmente!) Lana Del Rey

Ma davvero c’è Lana Del Rey qua dentro? È quel che hanno pensato tutti quanti dopo aver ascoltato sette mesi fa Snow on the Beach, la canzone di Taylor Swift feat Lana Del Rey. Attesissima e deludente. Non per il pezzo di per sé, una canzone d’amore che racconta della sensazione di sentire i propri sentimenti corrisposti, una sensazione che è talmente rara da sembrare un evento come la neve che cade sulla spiaggia. Non per la canzone, quindi, ma per la presenza diciamo così evanescente di Lana Del Rey. In buona sostanza: c’era, ma si sentiva poco. Snow on the Beach non era il duetto che tutti s’aspettavano.

In un’intervista a Billboard, Del Rey ha detto che «non aveva idea di essere l’unico feat» della canzone. «Se l’avessi saputo, avrei cantato tutto il secondo verso come lo voleva lei. Il mio lavoro di feat nell’album di una grande artista è aggiungere qualcosa alla produzione e quindi mi sono focalizzata su quella. Lei mi voleva a tutti costi nel disco e la canzone mi piaceva», oltre al fatto che le due condividono il produttore Jack Antonoff.

Questa cosa di Lana-non-Lana in Snow on the Beach è diventata una mezza barzelletta, Taylor Swift ha preso nota e ha accontentato le richieste di chi voleva finalmente sentire la voce della cantautrice. E così ha pubblicato oggi Snow on the Beach (feat More Lana Del Rey) – si noti feat more autoironico – all’interno della nuova edizione di Midnights. È sottotitolata The Til Dawn Edition e contiene anche Hits Different e un remix di Karma con Ice Spice («she is THE ONE to watch», dice Swift). Una versione fisica in vendita ai concerti negli Stati Uniti contiene un’altra traccia, You’re Losing Me.

Ecco Snow on the Beach, finalmente un duetto: