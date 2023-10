Taylor Swift ha pubblicato la ‘Taylor’s Version’ di ‘1989’

Continua la lunga opera di ri-registrare dei suoi primi dischi per Taylor Swift. Oggi è infatti uscita la Taylor’s Version di 1989, il quinto disco in studio della cantante pubblicato quasi dieci anni fa nel 2014. 1989 è la quarta Taylor’s Version in tre anni dopo Fearless, Red e Speak Now.

Per chi non ne fosse a conoscenza (dove avete vissuto in questi anni?), Swift sta reincidendo i suoi primi dischi da quando il suo ex manager e discografico Scott Braun si è comprato l’etichetta Big Machine Records diventando così proprietario dei master dei primi sei album dell’artista americana. La cantante in tutta risposta, per riprendersi la proprietà di quelle canzoni, le sta reincidendo ad anni di distanza.

La nuova versione di 1989 contiene 21 tracce, le 16 dell’edizione originale (naturalmente, come dicevamo, ri-registrare) scritte principalmente con Max Martin e Jack Antonoff e cinque inediti From the Vault: Slut! (che è il singolo di lancio di questa ri-edizione), Say Don’t Go, Now That We Don’t Talk, Suburban Legends e Is It Over Now.