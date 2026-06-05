Taylor Swift ha pubblicato ‘I Knew It, I Knew You’ per ‘Toy Story 5’

«Ho sempre sognato di scrivere per questi personaggi che adoro da quando, a 5 anni, ho visto il primo film di Toy Story. Quando ho avuto la fortuna di vedere Toy Story 5 nelle prime fasi di lavorazione me ne sono subito innamorata e ho scritto la canzone subito dopo essere tornata a casa dalla proiezione. A volte lo sai e basta, giusto?».

Così tre giorni fa Taylor Swift ha annunciato l’uscita del nuovo singolo legato al quinto episodio della saga dei giocattoli. Si intitola I Knew It, I Knew You, è uscito questa mattina e ha un sapore country-pop anni ’70. È scritto e prodotto col collaboratore di lunga data Jack Antonoff, che si occupa di molti strumenti chiave, dalla armonica a bocca al banjo. Il resto è suonato in buona sostanza dal gruppo di Antonoff, i Bleachers (organo Hammond, sax, batteria). A questo link l’intervista ad Antonoff sul loro ultimo album. È il primo pezzo della coppia a uscire dopo che la cantante ha registrato The Life of a Showgirl con Max Martin e Shellback.

“Vedendoti stasera / mi sono ricordata di quanto ti amassi / È tornato tutto quando contava, ti ho visto / Lì in piedi alla luce della finestra con lo stesso sorriso / Wow, è passato un bel po’ di tempo / Ma lo sapevo, ti conoscevo”, canta Swift nel pezzo, la storia di due amici che si incontrano e si ritrovano dopo tanto tempo. Esistono anche una versione acustica e una pianistica, oltre allo strumentale che è il “retro” del CD singolo in vendita sul sito ufficiale della popstar.

I Knew It, I Knew You

Guarda questo video su YouTube

«Scrivere questa canzone è stato come imboccare una nuova via musicalmente parlando e allo stesso tempo tornare a casa», scrive oggi Swift. «Creare qualcosa per Jessie è stata una nuova sfida, ma allo stesso tempo mi è sembrato del tutto naturale. Essere una fan di Toy Story dall’età di 5 anni fino ad oggi… è un’avventura che intendo continuare, verso l’infinito e oltre».

Nel messaggio Swift ringrazia, oltre al filmmaker Andrew Stanton, anche «l’incomparabile Randy Newman per lo splendido arazzo sonoro di canzoni e colonne sonore che hai meticolosamente intessuto nel corso degli anni. Hai creato il mondo musicale di Toy Story e noi siamo fortunati a poterci vivere. Con “noi” intendo io e il mio amico Jack Antonoff. Abbiamo scritto questo pezzo mossi dall’adorazione per questi personaggi che ci hanno fatto ridere e ci hanno aiutato a imparare lezioni di vita e a pensare oltre l’orizzonte durante tutta la nostra infanzia».

La pubblicazione di I Knew It, I Knew You è stata preceduta da uno countdown sul sito della popstar subito sparito, dichiarazioni di dirigenti della Disney che hanno negato l’esistenza della canzone, alcuni teaser da cui si è capito che Swift era effettivamente coinvolta nel film. Il ritorno a sonorità country-pop ha anche spinto qualcuno a pensare che Swift possa pubblicare nel 2026 la Taylor’s Version dell’album di debutto. Quando a maggio 2025 la popstar si è riappropriata dei master dei suoi album ha interrotto la pubblicazione delle versioni ri-registrate e concorrenti a quelle originali. All’epoca ha scritto che a differenza di Reputation effettivamente Taylor Swift «è stato completamente ri-registrato» e che «mi piace come suona ora».