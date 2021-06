Taylor Swift ha parlato della nuova versione di ‘Red’: «È come un cuore spezzato»

Taylor Swift pubblicherà la nuova versione del suo album del 2012 Red il 19 novembre. Dopo quella di Fearless, è la seconda Taylor’s Version a uscire quest’anno: «Per la prima volta potrete ascoltare tutte le 30 canzoni che dovevano far parte di Red», ha detto Swift su Twitter. «E una dura addirittura dieci minuti».

La cantante ha pubblicato un lungo comunicato per parlare del progetto. «Musicalmente e liricamente, Red ricorda una persona col cuore spezzato. È un mosaico di sentimenti che in qualche modo si uniscono insieme: ero felice, libera, confusa, sola, devastata, euforica, folle e torturata dal passato».

The next album that I’ll be releasing is my version of Red, which will be out on November 19. This will be the first time you hear all 30 songs that were meant to go on Red. And hey, one of them is even ten minutes long🧣 https://t.co/FOBLS5aHpS pic.twitter.com/6zWa64Owgp

