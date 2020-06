Taylor Swift ha chiesto la rimozione di statue che «celebrano figure storiche razziste»

Taylor Swift ha chiesto la rimozione permanente dei monumenti che “celebrano personaggi storici razzisti che hanno fatto cose terribili” in Tennessee, dove è nata. “Edward Carmack e Nathan Bedford Forrest sono state figure spregevoli della storia del nostro Stato e dovrebbero essere trattati come tali”, ha scritto Swift in una serie di tweet venerdì.

La cantautrice ha spiegato: “La statua di Edward Carmack era nella capitale fino a quando non è stata abbattuta la scorsa settimana nel corso delle proteste. Lo Stato del Tennessee ha promesso di sostituirla. Per la cronaca: era un giornalista suprematista bianco che ha pubblicato editoriali pro-linciaggio e ha incitato l’incendio dell’ufficio di Ida B. Wells (che è colei che merita davvero una statua il suo lavoro pionieristico nel giornalismo e nei diritti civili). Rimpiazzare il monumento è uno spreco di fondi statali e di un’opportunità per fare la cosa giusta”.

FYI, he was a white supremacist newspaper editor who published pro-lynching editorials and incited the arson of the office of Ida B. Wells (who actually deserves a hero’s statue for her pioneering work in journalism and civil rights). — Taylor Swift (@taylorswift13) June 12, 2020

Poi Swift si è concentrata su “quella mostruosità” nota come Statua equestre Forrest di Nathan Bedford, un monumento di quasi 8 metri dedicato al generale confederato e Grande Capo del Ku Klux Klan: “Nathan Bedford Forrest era un brutale trafficante di schiavi e il primo Grande Capo del Ku Klux Klan che, durante la guerra civile, massacrò decine di soldati neri dell’Unione a Memphis”, ha scritto Swift. “La sua statua è ancora in piedi e il 13 luglio è il ‘Nathan Bedford Forrest Day’. A causa delle pressioni sociali, l’amministrazione non può non tenerne conto, e gli abitanti del Tennessee potrebbero finalmente liberarsene. Incrociamo le dita”.

Swift ha anche chiesto alla Capitol Commission e alla Tennessee Historical Commission “di considerare le implicazioni di quanto sarebbe stato doloroso” continuare a proteggere quelle statue. “La demolizione dei monumenti non risolverà secoli di oppressione sistemica, violenza e odio che i neri hanno dovuto sopportare, ma potrebbe essere un piccolo passo in avanti per far sentire al sicuro tutti gli abitanti e i visitatori del Tennessee, non solo quelli bianchi “, ha aggiunto l’artista.

“Dobbiamo cambiare retroattivamente lo status delle persone che hanno perpetuato orribili schemi di razzismo da ‘eroi’ a ‘cattivi’. E i cattivi non meritano statue”. L’invito all’azione di Swift segue la rimozione attesa da tempo – sia ufficialmente che ufficiosamente – dei monumenti celebrativi confederati, dall’abbattimento di una statua di Jefferson Davis a Richmond, in Virginia, alla rimozione dei soldati confederati a Birmingham, Alabama, Louisville, Kentucky, Jacksonville, Florida e in diverse altre città del sud.