Taylor Swift ha battuto il record di Michael Jackson

Sette giorni fa Taylor Swift è diventata l’artista solista con il maggior numero di settimane al numero 1 nella classifica degli album USA battendo il record di Elvis Presley. Ora, ad appena una settima di distanza, ecco un’altra “vittima” illustre da parte di Miss Americana.

Taylor Swift: The Eras Tour è diventato il film-concerto con i maggiori incassi di sempre battendo così This Is It di Michael Jackson. Presentato per la prima volta nei cinema il 13 ottobre, The Eras Tour ha incassato 261,6 milioni di dollari, superando così il record del king of pop che nel 2009 si era fermato a 261,2 milioni. A garantire il sorpasso l’arrivo del concert movie nei cinema cinesi avvenuto il 31 dicembre.

Taylor Swift: The Eras Tour aveva già battuto il record di film-concerto con i maggiori incassi nel weekend di debutto, riuscendo ad accumulare 123,5 milioni di dollari a livello mondiale.

Eras Tour riprenderà il prossimo 7 febbraio in Giappone per 4 serate al Tokyo Dome.