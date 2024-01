È successo: Taylor Swift ha battuto il record di Elvis Presley come artista solista con il maggior numero di settimane al numero 1 nella classifica degli album USA. La cantautrice turned popstar ha stabilito un nuovo traguardo di 68 settimane totali, visto che 1989 (Taylor’s Version) è arrivata in cima per la quinta volta nell’ultima settimana di monitoraggio completo del 2023.

Anche se Swift ha stabilito un nuovo record per un solo artist, lo scettro assoluto è ancora detenuto dai Beatles, i cui album sono rimasti per 132 settimane in vetta alla Billboard 200. Le 67 settimane di Presley lo collocano ora al secondo posto tra i soliti e al terzo posto tra gli all acts.

Nella settimana terminata il 28 dicembre – scrive Variety – 1989 (Taylor’s Version) ha registrato 98mila unità equivalenti ad album. Si tratta di un’unità di misura utilizzata dall’industria musicale per calcolare le vendite dei dischi prendendo in considerazione i download digitali e gli stream delle singole tracce in aggiunta alle tradizionali vendite di album interi in formato fisico. Di queste 98mila unità della settimana, 61mila riguardavano le vendite di album completi, spinte da un’impennata dell’ultimo minuto di acquisti di regali di Natale.

Il primo album numero 1 di Swift è stato Fearless, che è rimasto per 11 settimane in cima alla classifica tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009, scrive Billboard. Poi sono arrivati Speak Now (sei settimane al numero 1, 2010-11), Red (sette , 2012-13), 1989 (11, 2014-15), Reputation (quattro, 2017-18), Lover (una, 2019), Folklore (otto, 2020-21), Evermore (quattro, 2020-21), Fearless (Taylor’s Version) (due, 2021), Red (Taylor’s Version) (una, 2021), Midnights (sei, 2022-23), Speak Now (Taylor’s Version) (due, 2023) e 1989 (Taylor’s Version) (cinque, 2023-24).