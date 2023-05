Taylor Swift ha annunciato la ‘Taylor’s Version’ di ‘Speak Now’

Taylor Swift ha annunciato per il 7 luglio la Taylor’s Version di Speak Now, il suo terzo disco in carriera uscito nel 2010.

Le quattordici canzoni di Speak Now sono state scritte da Taylor tra i 18 e i 20 anni. La cantautrice le descrive come segnate «da una onestà quasi brutale, confessioni non filtrate, come in un diario, e una strana malinconia». E continua: «Amo questo album perché parla di un racconto fatto di crescita, di agitazione, fatto di voli e cadute…e di come vivere per poter raccontare tutto questo».

Questa riedizione di Speak Now è la terza Taylor’s Version dopo Fearless e Red (la cui riedizione è del 2021).