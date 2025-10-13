Taylor Swift ha annunciato il documentario in sei episodi ‘The End of an Era’

Taylor Swift ha annunciato l’uscita del documentario in sei parti The End of an Era incentrato sull’Eras Tour. I primi due episodi saranno disponibili in streaming dal 12 dicembre su Disney+, gli altri quattro usciranno a coppie a cadenza settimanale.

Oltre al documentario, il 12 dicembre uscirà anche The Eras Tour The Final Show. Esiste già un film-concerto sull’Eras Tour. Quello nuovo documenta l’ultimo show della tournée, a Vancouver, e rispetto al precedente contiene anche la sezione relativa a The Tortured Poets Department, il cosiddetto Female Rage: The Musical.

«Era la fine di un’era e lo sapevamo», scrive Swift su Instagram. «Volevamo ricordare ogni momento che ha portato al culmine del capitolo più importante e intenso della nostra vita, quindi abbiamo dato il permesso ai registi di immortalare il tour e tutte le storie che lo hanno accompagnato fino alla conclusione. E di filmare tutto l’ultimo concerto».