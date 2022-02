Taylor Swift, Foo Fighters, U2: ecco i dischi che usciranno per il Record Store Day 2022

Sono stati annunciati i titoli dei vinili che saranno pubblicati in edizione limitata in occasione del Record Store Day che cadrà il 23 aprile.

La ambasciatrice globale della giornata dedicata ai negozi di dischi indipendenti è Taylor Swift (e per un buon motivo, com’è spiegato qui), che pubblicherà una versione speciale su 45 giri di The Lakes. Sul retro, la versione originale apparsa come bonus track dell’album Folklore (vedi il lyric video qui sotto).

I Foo Fighters pubblicheranno un sette pollici con quelle che chiamano Re-Versions di due pezzi tratti dall’album Medicine at Midnight, ovvero Making a Fire rivista da Mark Ronson e Chasing Birds con il contributo della Preservation Jazz Hall Band.



Gli U2 ripubblicheranno un’edizione speciale per il quarantennale di un vecchio singolo risalente al 1982, A Celebration (qui sotto il video dell’epoca). Conterrà due versioni della title track, tra cui una outtake, e due della b-side Trash, Trampoline, and the Party Girl, di cui una dal vivo a Colonia nel 2015.

I Rolling Stones lanceranno una versione speciale della compilation More Hot Rocks (Big Hits & Fazed Cookies) che nel 2022 compie 50 anni, i Doors il quadruplo vinile di L.A. Woman con varie outtake.



Usciranno o verranno ripubblicati in vinile anche I’m So Free: The 1971 RCA Demos di Lou Reed, Live Seeds di Nick Cave, gli EP (in vinile e CD) di David Bowie Toy (You’ve Got It Made With All The Toys) e Brilliant Adventure, una doppia antologia di Patti Smith curata per il Record Store Day con note di copertina di Lenny Kaye, Remembering Dolores dei Cranberries (antologia già nota in digitale), i remix dei Blur Bustin’ + Dronin’, la colonna sonora di The Nowhere Inn di St. Vincent.

La lista completa delle uscite a questo link.