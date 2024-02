Taylor Swift, ecco tracklist e feat di ‘The Tortured Poets Department’

Molti fan aspettavano da Taylor Swift l’annuncio della Taylor’s Version di Reputation. La popstar ha invece approfittato del palcoscenico dei Grammy per comunicare l’uscita il 19 aprile del nuovo album di inediti The Tortured Poets Department, «un segreto che ho nascosto per due anni».

Il giorno dopo i Grammy, Swift ha reso noti anche feat e tracklist dell’album. Ci saranno 17 canzoni, contando la bonus track The Manuscript. E ci saranno Florence + The Machine in Florida!!! e Post Malone in Fortnight.

Ecco la tracklist divisa in quattro lati e la immagine “from the desk of Taylor Swift”:

Lato A

“Fortnight (feat. Post Malone)”

“The Tortured Poets Department”

“My Boy Only Breaks His Favorite Toys”

“Down Bad”

Lato B

“So Long, London”

“But Daddy I Love Him”

“Fresh Out the Slammer”

“Florida!!! (feat. Florence + the Machine)”

Lato C

“Guilty as Sin?”

“Who’s Afraid of Little Old Me?”

“I Can Fix Him (No Really I Can)”

“loml”

Lato D

“I Can Do It With a Broken Heart”

“The Smallest Man Who Ever Lived”

“The Alchemy”

“Clara Bow”

Bonus Track: “The Manuscript”