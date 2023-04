Taylor Swift, ecco quali canzoni hanno fatto un boom di ascolti dopo la rottura con Joe Alwyn

A volte lasciarsi non porta con sé solo brutte notizie. O almeno è così per Taylor Swift. Dopo sei anni di relazione, infatti, la cantante ha rotto con l’attore inglese Joe Alwyn, ma come conseguenza i numeri relativi allo streaming di alcune sue canzoni sono aumentati.

La rottura ha decisamente colpito al cuore gli swifties che nelle ultime 48 ore – ovvero da quando è trapelata la notizia – hanno iniziato a riascoltare ossessivamente alcuni dei brani che la cantante americana ha dedicato al suo fidanzato in questi sei anni (e cinque album).

I dati di Spotify raccolti da SpotifySwiftie mostrano infatti come undici brani dedicati da Swift a Alwyn abbiamo subito un’impennata negli ascolti negli ultimi due giorni. A segnare l’aumento più evidente è stata Cornelia Street (dall’album Lover del 2019) che ha visto i suoi ascolti aumentare fino al 106%. Non a caso il brano contiene questo passaggio: “And I hope I never lose you, hope it never ends / I’d never walk Cornelia Street again / that’s the kind of heartbreak time could never mend” (Spero di non perderti, spero non finirà mai / non camminerò più in Cornelia Street / quella sarebbe una rottura che il tempo non potrebbe curare).

Ma anche altri brani hanno “giovato” della rottura tra i due. New Year’s Day (Reputation, 2017), Peace (Folklore, 2020) e Daylight (Lover) hanno visto una crescita rispettiva del 40, 48 e 58%, mentre King of My Heart (Reputation), Happyness (Evermore, 2020), Sweet Nothing (Midnights, 2022), The 1 (Folklore) hanno avuto un incremento degli ascolti pari al 23, 23, 30 e 39%.

Mentre si diffondeva la notizia della rottura tra Swift e Alwyn, uscivano anche fotografie della cantante a Liverpool, tra una data e l’altra dell’Eras Tour. Stava girando un video? L’abbigliamento di Swift, che corre per strada con in braccio la cornice di un quadro, richiama l’epoca del terzo album: sta forse per pubblicare la Speak Now (Taylor’s Version)?