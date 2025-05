Taylor Swift, ecco la scena di ‘Handmaid’s Tale’ accompagnata da ‘Look What You Made Me Do (Taylor’s Version)’

I fan hanno aspettato per mesi che Taylor Swift annunciasse l’uscita della Taylor’s Version di Reputation. Speravano lo facesse durante l’Eras Tour che si è chiuso a fine 2024 e poi ai Grammy. Ora non c’è l’annuncio, che alcuni sperano venga fatto agli American Music Awards del 26 maggio, ma una nuova anteprima di una canzone.

Look What You Made Me Do (Taylor’s Version) è infatti contenuta nella stagione finale di The Handmaid’s Tale sul cui account (vedi sotto) è stato diffuso un video con il pezzo, che era peraltro già apparso nella serie di Apple TV+ The Dynasty sui New England Patriots.

«Erano anni che volevo usare una canzone di Taylor Swift nella serie e finalmente abbiamo trovato la collocazione perfetta», ha detto Elisabeth Moss. «Sono contenta d’aver aspettato così a lungo perché non poteva esserci canzone migliore per un momento migliore. Taylor è stata di grande ispirazione per me. In quanto Swiftie, e credo di poter parlare anche a nome di Yvonne [Strahovski] e del resto del cast, tutti Swiftie come me, è un grande onore usare la sua musica negli episodi finali della serie».

La canzone appare nella scena iniziale del nono episodio dell’ultima stagione. La montatrice Wendy Hallam Martin ha spiegato a Billboard che «abbiamo provato molte canzoni per quella sequenza e Taylor era l’artista giusta sia a livello di testo che di tono, visto che Lizzie voleva avere una voce femminile forte e con un messaggio potente. Nella scena June sta davvero dicendo “guarda cosa mi hai costretta a fare”. Non poteva esserci canzone più azzeccata».

Essendo una Taylor’s Version, il singolo del 2017 è stato ricantato e risuonato. Reputation (Taylor’s Version) è il quinto album rifatto da Swift dopo Fearless, Red, Speak Now e 1989. Delicate (Taylor’s Version) era apparsa in L’estate nei tuoi occhi del 2022.