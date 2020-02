Taylor Swift è diventata uomo

Taylor Swift si trasforma in un uomo nel video di The Man, che ha scritto, prodotto e diretto. La canzone, tratta da Lover, racconta una fantasia della cantante: che cosa farebbe se fosse un uomo? Il video realizza questa fantasia per quattro minuti, mostrando il peggio della mascolinità.

Il suo personaggio, chiamato Tyler Swift, è un capoufficio carismatico, esigente e temuto. Fuma il sigaro in metropolitana fregandosene degli altri. Va in barca con uno stuolo di ragazze. Viene considerato un padre modello, ma non lo è. Frequenta gli strip club con i peggiori amici. Quando gioca a tennis fa sembrare John McEnroe un tipo remissivo e di buon carattere. E ovviamente, superati gli 80 anni, ricco com’è, ancora s’accompagna a una ragazza giovanissima.

Alla fine del video Tyler e Taylor si incontrano e si scopre che l’uomo recita la parte del tennista lunatico su un set di cui la cantante è regista. Tyler è doppiato da Dwayne Johnson, il muscolosissimo The Rock di Fast & Furious. I crediti ci informano che The Man è “written by: Taylor Swift, produced by: Taylor Swift, directed by: Taylor Swift, performed by: Taylor Swift, starring: Taylor Swift”.

Swift aveva già pubblicato due clip di The Man, un lyric video animato e uno dal vivo a Parigi. Il suo ultimo progetto è il film documentario Americana, citato nel video.