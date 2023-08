Taylor Swift è di origini italiane? Sì, e ora sappiamo anche di dove

Taylor Swift è italiana? Pare di sì. A dare la notizia Il Correre del Mezzogiorno, secondo cui la popstar sarebbe di origini cilentane. Precisamente di Castelnuovo Cilento, 3.000 abitanti in provincia di Salerno. Ma come si è arrivati a questa scoperta?

«È qui che la cantautrice-fenomeno sembra che abbia manifestato l’intenzione di venire dopo aver appreso che le origini della sua famiglia sono da collocare proprio nel Cilento. Lo ha scritto nel libro, Philadelphia’s King of little Italy, che sarà presentato nella piazza di Castelnuovo Cilento mercoledì prossimo, 9 agosto, alle ore 20, il giudice della Corte Suprema del New Hampshire Charles Douglas. L’autore ricostruisce la storia dei suoi antenati avvalendosi anche della collaborazione «sul posto» di Giuseppe Galzerano, l’editore solitario e coraggioso che vive e lavora a Castelnuovo Cilento», leggiamo sul Corriere del Mezzogiorno.

«Stavo facendo una ricerca sulla storia di un anarchico italiano ucciso dalla polizia americana e a un certo punto, consultando alcuni giornali statunitensi, mi apparve una notizia degli anni Venti del secolo scorso da Castelnuovo Cilento: si trattava della morte di una certa Rosa Baldi, i cui figli stavano in America. Collegai quel cognome alla tomba di famiglia di un tale Vito Baldi, nel cimitero del mio paese, che mi aveva sempre incuriosito, perché di costui non si sapeva niente, e decisi di approfondire».

«Galzerano consulta altri testi, consulta dati e arriva agli eredi di Baldi, negli USA, a Philadelphia, che gli inviano una foto in cui venivano ritratti proprio Rosa Baldi e Vito Baldi, con in braccio il figlio. Chi era quel bambino?» Continua il Corriere: «Si trattava di Carmine Carlo Antonio Baldi, «che partì da Castelnuovo Cilento per New York appena quattordicenne nel 1876. Carmine Baldi sposa Luisa Eurindine Sorbenheimer, sorella di un famoso avvocato del foro di Philadelphia, da cui ha sette figli, tra cui Rosa, nata nel 1920, e che si è sposata con il tenente colonnello Archie Dean Swift. La coppia ha avuto tre figli: Archie III, Douglas e Scott, ossia il padre di Taylor Swift».

Una storia che ha dell’incredibile, ma che se fosse confermata posizionerebbe gli avi di Taylor proprio nel Cilento. Che non le venga voglia di farci un giro dopo le due date milanesi del prossimo anno.