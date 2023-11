Taylor Swift «devastata» per la morte di una fan prima del suo concerto in Brasile

Taylor Swift ha scritto sui social di essere “sopraffatta dal dolore” dopo che una fan è morta prima dell’inizio del suo show dell’Eras ​​Tour in Brasile venerdì.

“Non posso credere di scrivere queste parole, ma è con il cuore spezzato che vi informo che stasera abbiamo perso una fan prima del mio spettacolo”, ha scritto Swift in una dichiarazione condivisa nelle sue stories Instagram. “Non riesco a spiegarvi quanto sua devastata. Ci sono pochissime informazioni che ho oltre al fatto che era così incredibilmente bella e troppo giovane”.

Ha continuato: “Non potrò parlarne dal palco perché mi sento sopraffatta dal dolore anche solo quando ci provo. Voglio dire che ora sento profondamente questa perdita e il mio cuore è con la sua famiglia e i suoi amici. Questa è l’ultima cosa che avrei mai pensato sarebbe accaduta quando abbiamo deciso di portare questo tour in Brasile.”

Si trattava del primo di tre concerti a Rio De Janeiro come parte del tour mondiale, dopo la tappa a Buenos Aires, in Argentina. Folha de S. Paulo, quotidiano brasiliano, ha riferito che Ana Clara Benevides, 23 anni, era svenuta ed era stata trasferita in ospedale dove è poi morta per arresto cardiorespiratorio.

Le riprese del concerto mostrano che Swift aveva si era fermata per indicare i fan che avevano bisogno di acqua tra il pubblico e a un certo punto si poteva vedere lanciare acqua alla folla. “Ci sono persone che hanno bisogno di acqua proprio qui, lì dietro”, ha detto nel bel mezzo di una performance. “Quindi chiunque sia incaricato di distribuirla, assicuratevi solo che succeda. Mi date un segnale che avete capito dove sono?”.

Il produttore del concerto, T4F, ha rilasciato una dichiarazione venerdì: “È con grande tristezza che vi informiamo della scomparsa di Ana Clara Benevides Machado, 23 anni. Ieri sera [venerdì 17], Ana Clara non si è sentita bene ed è stata prontamente assistita dalla squadra di vigili e paramedici, trasportata al centro medico del Nilton Santos Stadium per il protocollo di primo soccorso. Vista la situazione, l’equipe medica ha deciso di trasferirla all’ospedale Salgado Filho, dove, dopo quasi un’ora di cure d’urgenza, purtroppo è morta. Alla famiglia e agli amici di Ana Clara Benevides Machado, tutta la nostra vicinanza.

Al primo concerto di Taylor Swift in Brasile hanno partecipato 60mila persone; secondo i vigili del fuoco di Rio de Janeiro più di mille persone sono svenute durante lo spettacolo. Il ministro della Giustizia Flávio Dino ha dichiarato sui social media che il ministero applicherà “regole di emergenza” relative all’accesso all’acqua durante spettacoli e altri eventi pubblici”.

Il sindaco di Rio, Eduardo Paes, ha definito la morte della ragazza “inaccettabile” e ha deciso un cambiamento nella strategia di Swift per i prossimi due concerti, aprendo lo stadio un’ora prima, aggiungendo nuovi posti per la distribuzione dell’acqua e rendendo disponibili più brigate.

Da Rolling Stone US

Report aggiuntivo di Eduardo do Valle per Rolling Stone Brasil