Taylor Swift contro Donald Trump: «A novembre ti cacceremo»

È una Taylor Swift decisamente arrabbiata quella che ha twittato contro il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La popstar, politicamente attiva dallo scorso anno, ha scritto: «Dopo aver alimentato il fuoco della supremazia bianca e del razzismo per tutta la sua presidenza, ha il coraggio di fingere superiorità morale e minacciare violenza? A novembre ti cacceremo».

After stoking the fires of white supremacy and racism your entire presidency, you have the nerve to feign moral superiority before threatening violence? ‘When the looting starts the shooting starts’??? We will vote you out in November. @realdonaldtrump

— Taylor Swift (@taylorswift13) May 29, 2020