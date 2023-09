Taylor Swift bacia Damiano: guarda l’esibizione dei Måneskin agli MTV VMA 2023

È stata la serata di Taylor Swift, ma anche dei Måneskin che ieri sera al Prudential Center di Newark, New Jersey hanno vinto un MTV VMA per il video di The Loneliest e hanno suonato il nuovo singolo Honey (Are U Coming?).

Biondo e biotto, Damiano ha preso in mano la situazione. Improvvisandosi regista, ha preso in mano anche una camera ed è andato in giro per la platea a riprendere il pubblico e a riprendersi.

Momento “caldo”: il cantante si piazza davanti alla regina della serata Taylor Swift, che ha portato a casa nove statuette, e mentre la riprende lei gli lancia un bacio a due mani: Midnights (Damiano’s Version).

Ecco il video: