Taylor Swift, ascolta il nuovo singolo ‘Mr. Perfectly Fine’

Taylor Swift ha pubblicato un nuovo singolo: Mr. Perfectly Fine, uno dei brani “d’archivio” che faranno parte della nuova versione dell’album Fearless, in uscita questo venerdì.

Il brano è un classico alla Taylor Swift, un mix tra country e pop con qualche aggiunta rock. Il testo, invece, parla della fine di una storia d’amore attraverso una serie di giochi di parole: “Hello, Mr. Perfectly Fine”, canta nel ritornello, “How’s your heart After Breaking mine? / Mr. always at the right place at the right time, baby / Hello, Mr. casually cure / Mr. everything revolves around you / I’ve been Miss misery since your goodbye / and you’re Mr. perfectly fine”.

Come le altre canzoni d’archivio, anche Mr. Perfectly Fine è stata scritta prima o durante le session originali di Fearless, quando Swift aveva tra i 16 e i 18 anni, Ora l’ha registrata per Fearless (Taylor’s Version). A marzo la cantante ha pubblicato un altro brano tratto dai suoi archivi, You All Over Me, con i cori di Karen Morris. Successivamente ha rivelato la tracklist completa del disco, che comprende anche due brani con Keith Urban, That’s When e We Were Happy.

You cracked the codes and guessed all the From The Vault titles. 👏👏👏 Here’s the full track list, my friends. pic.twitter.com/lC3awlRmm2 — Taylor Swift (@taylorswift13) April 3, 2021

«Sono davvero onorata dalla presenza di Keith Urban in questo progetto. Duettiamo in That’s When e canta le armonie di We Were Happy. All’epoca di Fearless aprivo i suoi concerti e la sua musica mi ha dato un’ispirazione senza fine», ha detto Taylor Swift in un tweet.