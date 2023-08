Taylor Swift annuncia ‘1989 (Taylor’s Version)’

Taylor Swift sta vivendo nuovamente il 1989 . L’ultimo ingresso nella serie di ri-registrazioni Taylor’s Version è infatti il suo album del 2014 , che include tre singoli finiti al numero uno della classifica USA — Shake It Off, Blank Space e Bad Blood.

Swift ha annunciato l’uscita di 1989 (Taylor’s Version) per il 27 ottobre 2023 — esattamente nove anni dopo l’uscita dell’originale, 27 ottobre 2014, e proprio durante l’ultima tappa americana del suo tour al SoFi Stadium di Los Angeles.

La cantante ha già condiviso la Taylor’s Version dei brani di 1989 This Love e Wildest Dreams — il primo è arrivato a maggio 2022 dopo essere apparso in The Summer I Turned Pretty , mentre il secondo è stato pubblicato dopo che la canzone è diventata virale su TikTok a settembre 2021.

Surprise!! 1989 (Taylor’s Version) is on its way to you 🔜! The 1989 album changed my life in countless ways, and it fills me with such excitement to announce that my version of it will be out October 27th. To be perfectly honest, this is my most FAVORITE re-record I’ve ever done… pic.twitter.com/JFYOWhBxhj

— Taylor Swift (@taylorswift13) August 10, 2023