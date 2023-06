Taylor Swift a San Siro nel 2024

È ufficiale: l’Eras Tour di Taylor Swift arriverà in Italia. La popstar americana ha annunciato le date del tour europeo del 2024 che partirà il 9 maggio da Parigi e si chiuderà il 17 agosto a Londra.

È prevista una data italiana: il 13 luglio 2024 allo Stadio San Siro di Milano.

Com’è noto, la velocità con cui i biglietti sono andati a ruba negli Stati Uniti è diventato un caso politico. Gli organizzatori suggeriscono di registrarsi a questo link. È possibile farlo da ora fino a venerdì 23 giugno alle 23:59. È già stata attivata una “sala d’attesa” virtuale vista la richiesta per la registrazione elevata.

I fan registrati riceveranno un codice univoco e avranno la possibilità di accedere per primi all’acquisto dei biglietti (la registrazione non garantisce però l’accesso alla vendita: chi viene selezionato per ricevere il link di acquisto potrà comprare i biglietti dal 13 luglio 2023).

EXCUSE ME HI I HAVE SOMETHING TO SAY 🙋‍♀️ I can’t wait to see so many of you on The Eras Tour next year at these new international dates! Visit https://t.co/EYBevxhQzH for more information on your registrations, pre-sales and on-sales!! pic.twitter.com/G8zx8QUUAV

— Taylor Swift (@taylorswift13) June 20, 2023