Taylor Swift: 55 milioni di dollari come bonus a chi lavora al suo tour

Il The Era’s Tour di Taylor Swift è diventato uno dei più grandi spettacoli dal vivo dell’anno, lodato per le sue performance, le scenografie, i costumi, gli effetti di luce all’avanguardia e molto altro ancora. Per realizzare uno spettacolo di tale portata, sera dopo sera, è necessario un team fenomenale, e la popstar sta esprimendo la sua gratitudine.

Secondo People, Swift ha recentemente elargito bonus per un totale di oltre 55 milioni di dollari a tutte le persone che lavorano al suo show. Questo include tutti, dai ballerini ai tecnici del suono, dal catering ai montatori e altro ancora. Secondo quanto riportato da ET e TMZ, che per primi hanno riportato la notizia, l’artista avrebbe anche dato un bonus di 100.000 dollari a circa 50 autisti dei suoi camion di produzione.

Gli spettacoli della cantautrice hanno registrato il tutto esaurito con oltre 70.000 fan a sera. La Swift ha annunciato per la prima volta il tour lo scorso ottobre, dopo aver conquistato la Top 10 della Billboard Hot 100 con Midnights. Il tour ha preso il via il 17 marzo a Glendale, in Arizona, e si protrarrà fino al 9 agosto, quando la cantante concluderà il suo tour statunitense al SoFi Stadium di Los Angeles.

“Buongiorno America, sono Taylor”, ha detto Swift durante l’annuncio. “Volevo dirvi una cosa che mi entusiasma da tantissimo tempo e che ho pianificato da sempre, e finalmente posso dirvi che tornerò in tour”. Il tour si chiama ‘Eras’ tour, ed è un viaggio attraverso tutte le epoche musicali della mia carriera”. Per i fan italiani ci sono due date, a San Siro, nel 2024. Ovviamente sold out.