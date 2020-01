Taylor Hawkins dei Foo Fighters ha pubblicato un video ispirato alla vecchia MTV

Taylor Hawkins va in giro in leggins leopardati e canta con sua figlia Annabelle nel video di Middle Child, il suo nuovo singolo da solista. Registrata con Dave Grohl alla chitarra, la canzone glam rock fa parte del nuovo album di Hawkins con i Coattail Riders, intitolato Get the Money. Diretto da Hawkins, Wiley Hodgen e Jeff Coffman, il video inizia in una cucina ripresa con colori seppia; il batterista è seduto con Annabelle, che guarda un telegiornale pieno di notizie deprimenti. “Piccola mia sono qui con te”, dice con tono confortante mentre la figlia fa zapping. “Stammi vicino e lo supereremo insieme”.

A questo punto la scena si sposta in un paese dei sogni in technicolor, ispirato dai green screen vintage della vecchia MTV. Hawkins e il resto dei Coattails suonano circondati da arcobaleni, funghi e alberi animati. Get the Money, il terzo LP di Hawkins con i Coattail Riders, è uscito l’8 novembre. Potete vedere il video in cima all’articolo.