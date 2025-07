Targhe Tenco 2025, l’album e la canzone dell’anno sono di Lucio Corsi

Storie

L’Eurovision è il più grande musical mai scritto sul fallimento dell’idea di Europa

Tra glitter, folklore e coreografie folli, il contest canoro ci ha ricordato che l’Europa non è mai stata un concept album, ma una playlist confusa che continua a suonare in loop nonostante la realtà, dove i Paesi fingono di amarsi e i voti si danno per ripicca. Proprio come in famiglia