Tarallucci e vino: Fedez sarà ospite del congresso dei giovani di Forza Italia

Era il 2014 e per molti è stata la prova definitiva dell’effetto nefasto dei social sui politici italiani. Stiamo parlando dello scontro su Twitter tra Maurizio Gasparri, in quel periodo vicepresidente del Senato in quota Popolo delle Libertà, e il Fedez dell’epoca di Pop-Hoolista e sostenitore del Movimento 5 Stelle e autore del loro inno Non sono partito.

Dopo che un utente del social aveva postato l’immagine di Fedez con il cartello: “#Stopinvasione della Lega Nord!”, Gasparri aveva replicato: «Cioè questo coso dipinto ha avuto qualcosa da ridire?». E ancora:«Indubbiamente quel #cosodipinto ispira pena, si fa orrore e si nasconde a se stesso. Uno che tratta così il suo corpo chissà come ha trattato il cervello, credo sia già una gioia non essere ridotti come lui».

Ci furono vari strascichi e appendici, dalla Cosodipinto Edition di Pop-Hoolista pubblicata da Fedez al tweet di Gasparri indirizzato a una fan che difendeva il cantante: «Meno droga, più dieta, messa male».

Ora, su invito di Gasparri, attuale capogruppo di Forza Italia al Senato, Fedez sarà a quanto pare ospite del congresso nazionale dei giovani di Forza Italia di sabato 31 maggio a Roma.

«Con Fedez» ha detto Gasparri in un intervento alla Maratona bullismo di ieri al Palazzo dell’informazione dell’Adnkronos a Roma «abbiamo parlato di disagio giovanile, in passato con lui abbiamo avuto anche delle polemiche, ci siamo confrontati e sabato posso annunciare che sarà ospite del congresso dei giovani di Forza Italia. L’abbiamo invitato, credo che venga. Ultimamente lui ha maturato molte riflessioni sul disagio giovanile».

Sui profili social di Forza Italia è apparsa un’immagine con il profilo anonimo di una persona che è evidentemente Fedez e la scritta: “Al congresso di Forza Italia giovani abbiamo invitato un super ospite”. Pulp, il podcast di Fedez e Mr. Marra, ne ha postata una simile con il profilo di Gasparri.