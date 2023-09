Tananai: «Mi fermo dopo due anni bellissimi»

Dopo due anni di fuoco, Tananai ha deciso di prendersi una pausa. «Mi fermo», ha annunciato con un video sui propri social il cantante milanese dopo l’ultima data del tour, «almeno per un pochino». Perché sì, ora gli artisti ci dicono tutto, anche quando fanno una cosa normalissima come fermarsi per lavorare a nuova musica.

«Con l’ultima data del tour si è chiuso un cerchio iniziato due anni fa», ha raccontato il cantante riferendosi al periodo che dal suo primo Sanremo Giovani «fuori di testa» è passato per la doppia partecipazione al festival dei big con Sesso occasionale nel 2022 e Tango nell’ultima edizione del 2023. In mezzo date su date di tour, un tormentone estivo con Fedez e Mara Sattei (La dolce vita), un disco Rave, eclissi e una serie di collaborazioni con Thasup, Sick Luke, Biagio Antonacci, Rosa Chemical, Merk & Kremont e Marracash.

«Ho bisogno di tornare in studio e di capire tutto quello che mi è successo in questi due anni» spiega nel video, aggiungendo: «Voglio tornare con musica che ha senso di esistere e di essere ascoltata».