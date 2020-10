Tame Impala: Kevin Parker si moltiplica nel video di ‘Why Don’t They Talk to Me?’

I Tame Impala sono ormai un progetto solista di Kevin Parker, che l’ha dimostrato “moltiplicandosi” per il video di Why Don’t They Talk to Me? girato da Alex Haygarth per una conferenza di Adobe MAX.

Nella performance del singolo di Lonerism – il secondo album del gruppo, uscito nel 2012 –, infatti, il musicista australiano suona tutti gli strumenti e canta tutte le parti vocali, armonie comprese, ovviamente in contemporanea grazie al montaggio.

L’ultima volta Kevin Parker si era fatto aiutare da Jay Watson e Dom Simper: insieme il trio ha proposto un live casalingo, e decisamente elettronico, per Tiny Desk di NPR. In scaletta due brani dall’ultimo album The Slow Rush, Is It True e Breathe Deeper, e il singolo Patience.