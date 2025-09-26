Tame Impala ha annunciato due date in Italia

Nuovo tour, nuovo singolo (Dracula) e anche un nuovo album (Deadbeat) in arrivo il 17 ottobre. C’è vita nel mondo di Kevin Parker che dopo un paio di singoli estivi ha ufficializzato il ritorno di Tame Impala.

Il tour di Tame Impala partirà il 4 aprile 2026 a Porto e continuerà fino al 13 maggio a Dublino. Per ora, le date comprendono solo Europa e Regno Unito e – per nostra fortuna – Parker e la sua band si fermeranno nel nostro paese per due concerti: il 12 aprile all’Inalpi Arena di Torino e il 13 aprile all’Unipol Arena di Bologna.

Tame Impala - Dracula (Official Video)

I biglietti con accesso prioritario per i titolari di carta Mastercard saranno disponibili a partire dalle ore 10:00 di mercoledì 1 ottobre. Dalle 10 di giovedì 2, invece, la prevendita sarà aperta per tutti gli utenti iscritti a My Live Nation. Si dovranno attendere le 10 del 3 ottobre per la vendita generale.