Tame Impala, ascolta il nuovo singolo ‘It Might Be Time’

Dopo i singoli Patience e Borderline, i Tame Impala hanno pubblicato It Might Be Time, il nuovo estratto dall’album in uscita il prossimo 14 febbraio, intitolato The Slow Rush. La data di pubblicazione ufficiale arriva a pochi giorni di distanza dai primi indizi condivisi da Kevin Parker e soci tramite il loro canale Instagram su cui era apparso un primo video teaser.

«Molte delle nuove canzoni raccontano di come il tempo trascorre davanti ai tuoi occhi e della possibilità di intravedere il percorso che prenderà la tua vita da questo momento in poi», aveva detto Parker parlando del nuovo lavoro in studio. Currents, l’ultimo disco firmato Tame Impala, è uscito nel 2015; nel frattempo Parker ha lavorato come collaboratore per Lady Gaga e Mark Ronson (nel singolo Perfect Illusion), Theophilus London e ZHU.