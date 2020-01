Si avvicina il 14 febbraio, che quest’anno non è solo la festa degli innamorati ma il giorno della release del nuovo album dei Tame Impala, The Slow Rush. E proprio oggi è uscita un’altra traccia del disco, Lost In Yesterday. Potete ascoltarla qui sotto:

Il brano è quindi un nuovo anticipo del progetto dopo le già uscite It Might Be Time, Borderline and Posthumous Forgiveness. I Tame Impala saranno tra gli headliner del Bonnaroo Festival 2020.