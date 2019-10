System of a Down e Korn suoneranno agli I-DAYS 2020

Dopo l’annuncio di Billie Eilish il 17 luglio, gli I-DAYS 2020 raddoppiano la posta con i System of a Down e i Korn che suoneranno il 12 giugno sul palco del MIND – Milano Innovation District (Area Expo). I biglietti per la data saranno disponibili per l’acquisto in anteprima a partire dalle ore 10 di lunedì 28 ottobre 2019 per i possessori di carte Intesa Sanpaolo sul sito www.ticketone.it/intesasanpaolo (per 48 ore). La vendita generale partirà invece dalle ore 11 di mercoledì 30 ottobre su www.livenation.it, www.ticketmaster.it e www.ticketone.it.

I System of A Down torneranno in Italia a due anni di distanza dall’ultima volta, quando Serj Tankian e soci suonarono al Firenze Rocks. Tra i gruppi più amati dal pubblico italiano, porteranno a Milano uno show esplosivo, trascinato dai singoli con cui hanno scritto la storia recente dell’hard rock, da Toxicity a B.Y.O.B. E poi i Korn, la band che più di ogni altra ha rivoluzionato il nu metal fin dal primo album omonimo uscito nel 1994.