Svelata la line-up del Dreamland Festival, con il meglio della scena elettronica e urban

Il Dreamland Festival è pronto a ritornare nella sua nuova edizione l’8 e 9 settembre 2023 nella suggestiva cornice della Valmalenco, in provincia di Sondrio. Il festival, che sta guadagnando sempre più pubblico e attenzione attestandosi come vero e proprio punto di riferimento per la musica elettronica e “urban”, promette due giorni di live esplosivi con alcune delle più grandi stelle della scena musicale italiana e internazionale. Con un presentatore d’eccezione come MC Stretch, iconica voce del Tomorrowland, il Dreamland Festival promette un’esperienza unica nel suo genere.

La line-up di questa edizione combina ancora di più le eccellenze italiane e internazionali della scena contemporanea. La prima serata, l’8 settembre, vedrà esibirsi nomi del calibro di Rose Villain, Salmo, Marten Horger, Afrojack e Topic. Ma la festa non finisce qui: il 9 settembre, il palco accoglierà Grimix, Miles, Marc Benjamin, Goodboys, Gabry Ponte, Morten e – in esclusiva italiana – Don Diablo. Un mix esplosivo.

Ma non è solo la musica che rende il Dreamland un festival speciale. C’è anche la location, vera e propria protagonista: un palcoscenico naturale che potenzia ancora di più la musica che accoglie. La Valmalenco, infatti, è un insieme unico di paesaggi che uniscono boschi, montagne e laghi. La scelta di questo ambiente naturale non è casuale: sin dal 2017, gli organizzatori hanno riconosciuto il potenziale della musica come strumento di promozione turistica, contribuendo a far scoprire questo angolo di paradiso a un pubblico sempre più vasto.

Oltre alla musica di alta qualità, il Dreamland Festival si impegna anche a favore dell’ambiente. Tutte le aree del festival – compresi stage, food, bar, stand di merchandising e aree trucco – saranno plastic-free e utilizzeranno materiali compostabili al posto della plastica monouso. Questo impegno ecologico riflette la consapevolezza dei creatori del festival dell’importanza di proteggere il paesaggio naturale che ospita l’evento.

I biglietti sono già disponibili sul sito ufficiale del festival: www.dreamlandfestival.it