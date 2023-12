Sum 41: in arrivo l’ultimo disco, ‘Heaven :x: Hell’. E si può ascoltare il primo singolo

I Sum 41 hanno annunciato ufficialmente il loro ultimo album, in uscita il 29 marzo. Si chiamerà Heaven:x:Hell ed è giù uscito il primo singolo, Rise Up. Potete ascoltarlo qui:

Il disco arriva dopo l’annuncio dello scioglimento, arrivato a inizio anno. «Questo è il disco su cui mi piacerebbe uscire di scena», ha detto Whibley in un comunicato stampa. «Abbiamo realizzato un doppio album pop punk e metal, e ha senso. Ci è voluto molto tempo per aprire questa strada, ma ce l’abbiamo fatta, ed è unica per noi».

Questa la cover del disco:

Riguardo la fine della band, in un’intervista a GQ il cantante ha detto: «Ci sono state così tante volte in cui avremmo potuto lasciarci. Per qualche motivo, però, abbiamo continuato a resistere. Ne sono orgoglioso. Ora è il momento».