Sul profilo Twitter di Sfera Ebbasta è lotta fra trap e pop

È bastato un solo tweet sulla paura che il pop torni in classifica in Italia per scatenare la reazione dei fan dei gruppi di K-pop, e non solo. È successo ieri sul profilo ufficiale di Sfera Ebbasta. Il tutto è stato innescato qualche ora prima da un commento di Sfera a un’intervista di Young Thug.

Il rapper di Famoso ha scritto «Che dispiacere vedere gli italiani che sputano sulla scena italiana, siamo delle pecore! Ci meritiamo di tornare al pop in classifica», un tweet che ha ricevuto 2000 “cuori”. Gli amanti del pop e in particolare del K-pop hanno risposto a centinaia postando sotto al tweet di Sfera foto e filmati dei loro idoli.

Che dispiacere vedere gli italiani che sputano sulla scena italiana 🤦🏻‍♂️ siamo delle pecore! Ci meritiamo di tornare al pop in classifica — Sfera Ebbasta (@sferaebbasta) January 24, 2021

Tutto era iniziato qualche ora prima quando Sfera ha twittato un commento a un’intervista dove il rapper americano Young Thug ha detto che i rapper di Londra e Parigi non sono tali, ma ragazzi privilegiati. Qualche giorno dopo, Thug ha chiarito che si riferiva non ai neri, ma ai ragazzi bianchi che probabilmente «vivono negli attici o negli hotel». Risposta di Sfera: «Fanculo a Thug e al suo razzismo inverso».

Fanculo a young thug e al suo razzismo inverso 😤 — Sfera Ebbasta (@sferaebbasta) January 24, 2021

Molti hanno risposto dando ragione a Thug o confrontando il valore artistico dei rapper europei e americani.

bro, a malapena hai finito il primo anno di liceo e vorresti parlare di ”razzismo inverso”. nei confronti di thugger. sciacquati la bocca e impara un po’ di analisi del testo perlomeno — como-una-gata (@wretchedglitter) January 24, 2021

A quel punto Sfera, dopo aver scritto in tre messaggi diversi «L’Europa sta crescendo», «Non volevo scatenare tutti i vari opinionisti del rap scusatemi» e «La musica dovrebbe unire le persone non dividerle», ha scritto il tweet sul fatto che gli italiani si meritano che il pop torni in classifica, scatenando la reazione dei fan dei K-pop, ma pure di Harry Styles, Lady Gaga, Zayn, Katy Perry, Mika, Taylor Swift, Laura Pausini, Alessandra Amoroso e Emma.

Tornare al pop sarebbe pic.twitter.com/slTWNSMmbp — Mick con la C e la K (@ElsoIcehands) January 24, 2021

Famoso di Sfera Ebbasta è per la quarta settimana consecutiva primo in classifica. Lo era già stato per due settimane a fine novembre, quando era uscito.