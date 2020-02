Sufjan Stevens pubblicherà un album con Lowell Brams

Dopo aver cantato di Carrie & Lowell, ora Sufjan Stevens canta con Lowell. Il 27 marzo il cantautore americano pubblicherà l’album Aporia realizzato in coppia con il patrigno Lowell Brams. Il disco è anticipato dallo strumentale The Unlimited che potete ascoltare qui sopra.

In un comunicato dell’etichetta, Aporia viene descritto come un disco new age meditativo composto da 21 pezzi che ricordano John Carpenter, Wendy Carlos e Mike Oldfield. Oltre ad essere il patrigno di Stevens e protagonista con la madre del cantante delle canzoni di Carrie & Lowell, Lowell Brams è co-fondatore dell’etichetta Asthmatic Kitty. I due avevano già collaborato in Music for Insomnia uscito nel 2009 con la collaborazione di Bryce Dessner dei National.

Carrie & Lowell è uno degli album del decennio appena finito. «È il disco più commovente del decennio», abbiamo scritto tempo fa. «Sufjan Stevens scarnifica il suo folk fino a creare un mondo minimale e sussurrato in cui accompagnarci dentro le intimità della vita trascorsa con la madre appena scomparsa. La voce di Sufjan ci accompagna attraverso il dolore, la malinconia, la morte con una dolcezza rara, senza mai capitolare di fronte all’oscurità».