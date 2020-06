Sufjan Stevens, il nuovo album è ‘The Ascension’

Sufjan Stevens ha annunciato titolo, scaletta e data d’uscita del suo prossimo album. Il seguito di Carrie & Lowell si chiama The Ascension e uscirà il 25 settembre per Asthmatic Kitty. L’album contiene 15 canzoni, e verrà pubblicato insieme a un booklet con i disegni del cantautore.

Il primo singolo, America, arriva questo venerdì. Qui sotto trovate la scaletta e la copertina del disco.

1. Make Me An Offer I Cannot Refuse

2. Run Away With Me

3. Video Game

4. Lamentations

5. Tell Me You Love Me

6. Die Happy

7. Ativan

8. Ursa Major

9. Landslide

10. Gilgamesh

11. Death Star

12. Goodbye To All That

13. Sugar

14. The Ascension

15. America