Sufjan Stevens ha annunciato un nuovo album in 5 volumi: ecco il primo singolo

Sufjan Stevens ha annunciato l’uscita di un nuovo album, un progetto in cinque volumi intitolato Convocations. La prima parte, Meditations, uscirà l’8 aprile per la label Asthmatic Kitty. In seguito arriveranno – a cadenza settimanale – Lamentations, Revelations, Celebrations e Incantations. Il progetto si concluderà il 6 maggio, mentre la versione fisica (un cofanetto con 5 LP) è prevista per il 20 agosto. Insieme all’annuncio, il cantautore ha anche condiviso il primo singolo Meditation V.

Convocations nasce come omaggio al padre biologico del cantautore, scomparso a settembre 2020, due giorni dopo l’uscita dell’album The Ascension. I vari volumi, spiega la label, rappresentano una diversa fase del lutto: «Due ore e mezzo di musica, 49 tracce che riflettono un anno di ansia, incertezza, isolamento e perdita». Tra le ispirazioni sono nominati Morton Subotnick, Maryanne Amacher, Christian Fennesz, Brian Eno, e Wolfgang Voigt. «Convocations è dissonante, vertiginoso, ritmico, ripetitivo, urgente e calmo: tutte le cose che proviamo quando viviamo un lutto».