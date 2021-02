Sufjan Stevens, guarda il video di ‘Tell Me You Love Me’ diretto da Luca Guadagnino

«Il dolore che deriva dall’amare e dal volere essere amati, il mistero dell’incontro fra corpi, il lato misterioso della natura, la sublime poesia musicale e la voce di Sufjan: è tutto in questo video che sono orgoglioso di aver realizzato con la collaborazione di altri due grandi artisti, Alessio Bolzoni e Celia Hempton».

Così il regista Luca Guagagnino descrive il video che ha diretto per Sufjan Stevens. Il pezzo si intitola Tell Me You Love Me ed è tratto dall’ultimo album del musicista americano The Ascension (ne abbiamo scritto qui). È un pezzo sulla perdita della fede e sull’amore come conforto nel dolore.

Com’è noto, musicista e regista hanno già collaborato per la colonna sonora di Chiamami col tuo nome: il singolo di Stevens Mystery of Love è stato candidato a un Oscar.