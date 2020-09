Sufjan Stevens, guarda il video di ‘Sugar’

“Come on baby gimme some sugar” è la frase che Sufjan Stevens ripete quasi ossessivamente in Sugar, terza canzone estratta dall’album The Ascension, che uscirà il 25 settembre.

La canzone è accompagnata da un video diretto da Ezra Hurwitz. Le coreografie di Kyle Abraham che uniscono elementi astratti e famigliari sono eseguite da Samantha Figgins, Raymond Pinto, Celeste Mason e Walter Russell III, che nel video interpretano madre, padre e figli. Sembrano intrappolati nella loro casa, cercano conforto in alimenti zuccherati, riusciranno a evadere dalla loro condizione.

«Sugar parla del desiderio di integrità e purezza», ha spiegato Stevens. «Il testo sembra mettere in fila dei cliché, ma il messaggio è fondamentale: è ora di individuare ciò che è puro e ha valore e farlo nostro. Liberare l’anima. Darsi vicendevolmente amore e rispetto. Disfarsi delle vecchie abitudini e e dei vecchi modi di pensare per infondere nuova vita al mondo».

Il video dura 4 minuti e mezzo. Qui sotto potete ascoltare la versione estesa della canzone di 7 minuti e mezzo come compare su The Ascension.